20th Century Studios’dan Shawn Levy İmzalı Gerçek Kahraman Filmine Ait Yeni Fragman ve Posterler Yayınlandı

Kadrosunda Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil rel Howery, Utkarsh Ambudkar ve Taika Waititi’nin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Shawn Levy’nin oturduğu epik macera komedisi Gerçek Kahraman filminden yeni fragman ve posterler yayınlandı. Gerçek Kahraman, 13 Ağustos 2021 Cuma gününden itibaren itibaren sinemalarımızda gösterime giriyor. Gerçek Kahraman aslında video oyununun içinde bir arka plan oyuncusu olduğunu keşfeden banka memuru Guy’ın kendi hikâyesinin kahramanı olmaya karar vermesini anlatıyor. Film, Matt Lieberman ile Zak Penn’in senaryosundan ve Lieberman’ın hikayesinden perdeye aktarıldı.

Basın Bülteni

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Yeni Posterler



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