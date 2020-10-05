Shawn Levy’nin yönettiği ve Ryan Reynols, Taika Waititi, Jodie Comer, Joe Keery ile Lil Rel Howery’nin oynadığı Gerçek Kahraman (Free Guy), 11 Aralık 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Matt Lieberman’ın hikâyesini yazdığı ve Lieberman ile Zak Penn’in senaryosunu birlikte yazdığı filmin konusu şöyle: Sanal dünya oyununda bir arka plan oyuncusu olduğunu keşfeden banka memuru Guy, kendi hayatının hikâyesinin kahramanı olmaya ve hayatını yeni baştan yazmaya karar verir. Sınırların olmadığı bir dünyada, çok geç olmadan artık kendi dünyasını yeniden düzenleyen bir adam olmaya kararlıdır.