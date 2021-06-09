21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 25 Ekim’de Başlıyor

Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı ertelenen Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle yeniden erteleme kararı aldı. Türkiye proje ortağı olarak destek veren FİLM-SAN Vakfı işbirliği ile 20 – 25 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerden dolayı 25 – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleşecek. 2020 ve 2021 yıllarının tüm ödüllerinin sahiplerine takdim edileceği festival, Türk ve Alman jüri üyelerinin yanı sıra Türk, Alman ve Avrupa sinemasının önde gelen tanınmış isimlerini bir araya getirecek.

Basın Bülteni

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Jüri Üyeleri

Hüseyin Sıtkı / Mine Turgay



Orkide Ünsür / Ömür Gedik



Reha Özcan / Serdar Akar



Jüri Üyeleri Toplantısından

