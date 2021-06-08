Sekans Film Eleştirisi ve Film Çözümlemesi Yarışması 2021 Sonuçlandı

Film Eleştirisi ve Film Çözümlemesi alanında ürün veren yazarların ürünlerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen Sekans Film Eleştirisi ve Çözümlemesi Yarışması’nın onuncusu sonuçlandı. Film Eleştirisi kategorisinde dereceye girenin bulunmadığı yarışmanın Film Çözümlemesi kategorisinde Atifet Sena Keleşoğlu’nun Bir Subtopia Atlası ya da Kentin Hayaletler’i başlıklı yazısı birinci oldu. Keleşoğlu, Azra Deniz Okyay’ın Hayaletler filmini çözümlüyor.

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