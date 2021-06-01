18. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması Sonuçlandı

Bakırköy Belediyesi, BASAD Bakırköylü Sanatçılar Derneği, Çevre Film ve İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı işbirliği ile yapılan, Türkiye’nin ilk çevre temalı kısa film etkinliği olan 18. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali, pandemi nedeniyle 1 yıl süreyle ertelenmişti. Bu sürede gösterimler online olarak Youtube BASAD TV üzerinden yapıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması sonuçlandı, kazanan filmler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Kurmaca dalında Birincilik Ödülü Bir Nefes Mutluluk, İkincilik Ödülü Son Akşam Yemeği, Üçüncülük Ödülü ise Yansıma adlı filmlere verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller

Kurmaca Dalı

Birincilik Ödülü: Bir Nefes Mutluluk (Selçuk Ataman)

İkincilik Ödülü: Son Akşam Yemeği (Selinay Güneş)

Üçüncülük Ödülü: Yansıma (Tolga Okur)

Belgesel Dalı

Birincilik Ödülü: Fikirtepe: Sosyal Hüsran (Fırathan Mehmet Güleç)

İkincilik Ödülü: Yaban-cı (Doğukan Yıldız)

Üçüncülük Ödülü: Erdinant (Evrim İnci)

Canlandırma Dalı

En İyi Film: At ve Unut(ma) (Hakan Bayat)