TRT Ortak Yapımı Gölgeler İçinde, Ortadoğu’nun En Büyük Film Festivalinde Yarışacak

Yönetmenliğini Erdem Tepegöz’ün üstlendiği, Contact Film Works – TRT ortak yapımı Gölgeler İçinde filmi İran’ın en büyük festivali Fajr Film Festivali’nin Eastern Vista bölümünde yarışan 12 filmden biri olarak seçildi. Ortadoğu’nun en önemli film festivallerinden kabul edilen Fajr Film Festivali, 26 Mayıs – 02 Haziran tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Nisan ayında Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali’nde başrol oyuncusu Numan Acar ile En iyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Gölgeler İçinde filmi Mayıs ayında da Los Angeles’ta düzenlenen South East European Film Festivali’nde En İyi Sinematografi Ödülü’ne layık görülmüştü.

Basın Bülteni

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