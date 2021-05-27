Bir Düş Gördüm Filmine Amerika’dan En İyi Sinematografi Ödülü

TRT ortak yapımı Bir Düş Gördüm, seçildiği festivallerden ödüllerle dönmeye devam ediyor. Murat Çeri’nin ilk uzun metrajlı filmi olan Bir Düş Gördüm daha önce Finlandiya, Tayland, Rusya, Hindistan ve Nepal’den, En iyi Film de dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazanmıştı. Bir Düş Gördüm, Amerika’dan da eli boş dönmedi ve New York şehrinde düzenlenen 10. Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivali’nde En İyi Sinematografi Ödülü’nün sahibi oldu.

Basın Bülteni

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