Giray Altınok’un yönettiği ve Giray Altınok, Fırat Albayram, Sami Aksu ile Fatih Al’ın oynadığı Bize Müsaade, 30 Ağustos 2019′da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Hann Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan TV sektöründen 3 yakın arkadaşın yolları küçük bir danışmanlık için Büyükada’da bir akıl hastanesine düşer. Fakat kahramanlarımız bu hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olunca, başhekim Sinan tarafından hastaneye hapsedilirler. Özgürlüklerine kavuşmak için kusursuz bir plana ihtiyaçları vardır.

İlgili