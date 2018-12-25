Doğa Can Anafarta’nın yönettiği ve Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu ile Sadi Celil Cengiz’in oynadığı Hababam Sınıfı Yeniden, 17 Mayıs 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Hann Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı yepyeni karakterleri ve hikâyesiyle yeniden beyazperdeye geliyor, birbirinden renkli karakterler, eğlenceli ve duygusal anlarıyla sinemaya taşınıyor. Bu Hababam 4 kuşaktır 7’den 77’ye hepimizi güldüren hikâyelerinin yeniden çekildiği bir film değil. Bu Hababam, Türkiye’nin kahkaha mirası, okulun sıralarında oturan günümüz gençlerinin duygulu hikâyesi.

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