Hızlı ve Öfkeli 9’da Vin Diesel’den Sinemaya Dönüş Mesajı

Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi’nden yeni bir video yayınlandı. Bu özel videoda filmin başrol oyuncusu Vin Diesel seyircilere sinemaya dönüş mesajı veriyor. Justin Lin’in yönettiği ve Vin Diesel, Charlize Theron ile Jim Parrack’in oynadığı filmde Dom Toretto, oğlu Brian ile gözlerden uzakta, bir hayat sürmektedir. Ama hemen ötelerinde tehlikenin pusuda olduğunu biliyorlardır. Bu kez tehlike Dom’u, sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak planı durdurmak için bir araya gelir.

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