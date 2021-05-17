Ercan Kesal’ın Nasipse Adayız Filmi Belgrad Film Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülü’nü Kazandı

Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı filmi Nasipse Adayız festival yolculuğuna devam ediyor. Son olarak Avrupa’nın köklü festivallerinden 49. Belgrad Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümünde gösterilen film, festivalde En İyi İlk Film Ödülü’nü kazandı. Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal duygu ve düşüncelerini bir videoyla festivale katılanlarla paylaştı. Ödül konuşmasında Kesal, “Sırbistan’ın kendisinin hayatında özel bir yeri olduğunu, Bir Zamanlar Anadolu’da filmiyle Sırbistan’a Emir Kusturica’nın davetlisi olarak gittiklerinde Kustirica’nın kendisine hediye olarak Drina Köprüsü adlı kitabı hediye ettiğini söyledi.

Basın Bülteni

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