Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı Nisan Kitapları Yayınlandı

Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın Nisan ayı kitapları yayınlandı ve web sitesi https://www.shopier.com’da ön satışa sunuldu, haftaya kitapçılarda ve internet kitap satış sitelerinde satışa devam edilecek. Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın editörlüğünü Mesut Kara kapak tasarımlarını ise Sertaç Altuntepe yapıyor. Klaros Yayınları Sinema Kitaplığı’nın Nisan ayı kitapları Salih Köse’nin Dövüş Kulübü ve Truman Show, Yalçın Özgül’ün Aslından Kopya Filmler ve Mesut Kara’nın Hayatımız Sinema adlı kitaplarından oluşuyor.

Aslından Kopya Filmler: Orijinalleri ve Taklitleri



Dövüş Kulübü ve Truman Show: Popüler Kültür – Tüketim Kültürü



Hayatımız Sinema: Sine – Masal Yazılar

