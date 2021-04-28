10. Sekans Film Eleştirisi Film Çözümlemesi Yarışması Jürisi Belli Oldu

Sekans Sinema Grubu’nun film eleştirisi alanında yazanların yazılarını değerlendirmek ve sinema kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenleyeceği 10. Sekans Film Eleştirisi Film Çözümlemesi Yarışması gerçekleştiriyor. Yarışmanın açıklanan jüri üyeleri Zuhal Çetin Özkan, Yavuz Akyıldız, Evin Konuk, Ertan Tunç ve Derya Akman gibi isimlerden oluşuyor. Bu yılki yarışmanın son başvuru tarihinin 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü olduğu daha önce açıklanmıştı.

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