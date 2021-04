Michael Chaves’in yönettiği ve Vera Farmiga, Patrick Wilson Lorraine, Ed Warren ile Ruairi O’Connor’un oynadığı Korku Seansı 3: Katil Şeytan (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), önümüzdeki aylarda Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, bilinmeyen kötülüğün hikâyesini paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren sayesinde gözler önüne seriyor. Dosyalarındaki en sansasyonel vakalardan biri, genç bir çocuğun ruhu için verilen bir mücadeleyle başlıyor, ardından onları daha önce gördüklerinin ötesine götürüyor. Bu, ABD tarihinde bir cinayet zanlısının şeytani güçler tarafından ele geçirildiğinin iddia edileceği ilk savunmadır.