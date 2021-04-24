17. Çocuk Filmleri Festivali Sona Erdi

Çocukların sinema kültürü edinmeleri ve yedinci sanat dalına ilgilerinin artması amacıyla gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali’nin kapanış ve ödül töreni 23 Nisan 2021 Cuma günü, TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında gerçekleştirildi. Kapanış töreninde Filmimin Hikayesi yarışmasının ödülü, URART tarafından tasarlandı. Açılış konuşmasını yapan TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan, “Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi ve 17 yıldır düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali sayesinde Türkiye’nin her bölgesinden çocukları sinemayla tanıştırmaktan çok memnun olduklarını ifade etti.

Basın Bülteni

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