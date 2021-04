TÜRSAK Vakfı Başkanı Cemal Okan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Gün ve Can Okan, T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Buluştu

Mart ayında Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı seçilen Cemal Okan ile Yönetim Kurulu Kurulu üyelerinden Burhan Gün ve Can Okan, T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile bir araya geldiler, sinemanın durumu hakkında konuştular. Sektörün pandemi ile birlikte geçirdiği değişimin konuşulduğu buluşmada, pandemi sonrasındaki süreçte sinema salonlarının geleceğine dair görüşler paylaşıldı. Dizi ve sinema sektörünün uluslararası alandaki konumunun da ele alındığı toplantıda, her iki sektörün de yurt dışındaki etkinliğinin artırılması ve çözüm önerileri sunuldu.