Marvel Studios’un Heyecanla Beklenen Filmi Black Widow’un Yeni Fragmanı ve Filmden Görseller Yayınlandı

Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşme ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alan ve uzun zamandır beklenen filmi Black Widow’un yeni fragmanı yayınlandı. Natasha Romanoff, namı diğer Black Widow, geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasıyla defterinin karanlık tarafıyla yüzleşir. Onu alt etmek isteyen bir güç tarafından takip edilen Natasha Romanoff, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan çok önce ardında bıraktığı parçalanmış ilişkileriyle uğraşmak zorundadır. Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour ve Rachel Weisz’in oynadığı film, 09 Temmuz 2021′de sinemalarda vizyona girecek.

Basın Bülteni

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