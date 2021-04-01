Elaine Bogan’ın yönettiği ve Isabela Merced, Julianne Moore, Jake Gyllenhaal, Marsai Martin’in seslendirdiği animasyon film Spirit: Özgür Ruh (Spirit Untamed), önümüzdeki aylarda CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Lucky Prescott, korkusuz bir akrobat binici olan ve küçük, sınır kasabası Miradero’lu rahmetli annesi Milagro Navarro’yu (Eiza González, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw) hiç tanımamıştır. Lucky de annesi gibi kuralları ve sınırlamaları pek sevmemektedir. Bu durum Cora teyzesinin (Oscar ödüllü Julianne Moore) çok endişelenmesine neden olmaktadır. Lucky, Cora’nın gözetiminde Doğu Yakası’nda yetişmiştir. Fakat Lucky, çok fazla tehlikeli yaramazlık yaparak şansını zorladığında Cora tüm eşyalarını toplar ve ikisi birlikte Lucky’nin Miradero’daki babası Jim’in (Oscar adayı Jake Gyllenhaal) yanına taşınırlar. Lucky miskin, küçük kasabadan hiçbir şekilde etkilenmez. Kendisi gibi özgür bir ruh taşıyan yabani at, Spirit’le tanışıp Abigail Stone (Mckenna Grace, Kaptan Marvel) ve Pru Granger (Marsai Martin, Küçük) adlarındaki iki biniciyle arkadaş olunca fikri değişir. Pru’nun babası, hara sahibi Al Granger (Emmy ödüllü Andre Braugher, Fox’ta Brooklyn Nine-Nine) Lucky’nin babasının en yakın arkadaşıdır. Kalpsiz bir at bakıcısı (Emmy adayı Walton Goggins, FX’te Justified) ile ekibi, Spirit ve sürüsünü yakalamayı ve ağır işlerde çalıştırılıp tutsak edilmek üzere açık artırmaya çıkarmayı planladığında Lucky, yeni arkadaşlarından destek alarak kendisine özgürlük ve bir amaç veren ve annesinin mirasıyla ve Meksikalı kökleriyle hiç beklemediği bir bağı keşfetmesini sağlayan atı kurtarmak üzere cesur bir şekilde hayatının macerasına atılır.