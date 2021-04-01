Handan Uran Ertuğrul’u Kaybettik

Tiyatromuzun sembol isimlerinden Muhsin Ertuğrul’un eşi, tiyatro sanatçısı Handan Uran Ertuğrul, 01 Nisan 2021 Perşembe günü kaybetti. 1927 yılında İstanbul – Fatih’te doğan Handan Uran Ertuğrul, ilk renkli Türk filmi olarak bilinen Halıcı Kız adlı sinema filminde Leyla karakterini canlandırmıştı. Handan Uran Ertuğrul’un cenazesi, 02 Nisan 2021 Cuma günü eşinin adını taşıyan Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda yapılacak tören sonrasında Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.