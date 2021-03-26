Cesur Yılmaz’ı Kaybettik

Sinemamızın karakter oyuncularından Cesur Yılmaz, 26 Mart 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. 14 Mayıs 1951 tarihinde Elazığ’da doğan Yılmaz 70’li yılların ikinci yarısında sinemaya başlamış, bir süre kamera arkasında set görevlisi olarak çalışmıştı. Yılmaz’ın rol aldığı filmler arasında Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar, Yaşamadım ki, Yıkıla Yıkıla, Sülün Osman, Köy Kabadayıları, Yeter Be, Gelin Kayası, Gölet, Çoban Yıldızı, Dilekçe, Son Cellat, Dökülen Yapraklar, Beyaz Diken, Bir Şenliktir Yaşamak, Zehirli Çiçek, Son Yolcu, Beni Bensiz Yargılama ve Janjan gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.