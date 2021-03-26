Yeşilay’ın Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın Son Başvuru Tarihi 30 Nisan’a Uzatıldı

Yeşilay’ın düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 30 Nisan’a ertelendi. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 5. kez düzenlenen yarışma, bu yıl “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı” temasıyla gerçekleşiyor. Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’na son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki filmlerle başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eser ile başvurabiliyor ve ekiplerin en fazla 4 kişiden oluşması gerekiyor.

Basın Bülteni

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