Alim Yapım’dan Yeni Film Projesi: I Go To School

İlham veren projelerin izini süren dinamik bir ekiple 2020’nin ilk yarısında yola çıkan Alim Yapım, global işlerine hız kesmeden devam ediyor. Kısa sürede Kazak İşi Türkiye’de (Kazakh Business in Turkey) ve Kim Bu Mitat? filmleriyle sektöre kararlı bir giriş yapan Alim Yapım, çekimleri yakın zamanda Alanya’da başlayacak olan I Go to School filminin hazırlıklarını sürdürülüyor. Filmin başrol oyuncuları arasında Ramazan Amantay ve Nurlan Koyanbayev gibi isimler yer alıyor.

