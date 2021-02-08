Sinema Yaşamının Geleceğine Dair Sohbetler, Yeni Uygulamalar ve Önlemler

Coronavirüs’ün sebep olduğu pandemi sürecinin ardından Türkiye’de sinemanın geleceği nasıl olacak. Sinemada motivasyon sağlayabilmek için alınacak önlemler neler? Dünya çapında sinema verilerinin güvenilir ve bağımsız ölçümlemesini yapan Comscore’un Türkiye genel müdürü Deniz Yavuz’un moderasyonuyla katılımcılar, Sultan Duranay, Haluk Kaplanoğlu, Baran Seyhan, Nurdan Ulu Horozoğlu, Nil Yörüker, 09 Şubat Salı günü 15:00’de sinemanın geleceğinı tartışacaklar.