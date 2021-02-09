Nur İncegül’ü Kaybettik

Sinema filmi ve dizi oyuncusu, şarkıcı ve seslendirme sanatçısı Nur İncegül, 09 Şubat 2020 Salı günü hayatını kaybetti. Ümit Efekan’ın yönettiği, 1984 yılı yapımı Zavallılar filmiyle sinema oyunculuğuna başlayan İncegül’ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmler var. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.