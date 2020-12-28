2021’nin İlk Günlerinde Hayaletler İzlenecek

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film seçilen ve Venedik’ten Selanik’e, dünya festivallerinden aldığı ödüllerle yılın en çok konuşulan filmlerinden birine dönüşen Hayaletler, 2021’in ilk gösterimini Başka Sinema’nın mini festivali Başka Bir Ocak’ta yapıyor. Azra Deniz Okyay’ın yönettiği, film, yılın ilk günlerini sinemayla karşılamak isteyenlere program kapsamında seyirciyle buluşacak. Elektriklerin kesildiği bir günde geçen ve dört farklı karakterin birbirine kesişen hikâyelerini anlatan filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşıyor. 31 Aralık gecesi başlayacak gösterimler 10 Ocak 2021’e dek sürecek.

Basın Bülteni

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