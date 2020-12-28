Biz de Varız, 30 Aralık’ta Sona Eriyor

İstanbul Modern Sinema’nın hazırladığı Biz de Varız programında son haftaya giriliyor. Programda ayrıca filmlerin yönetmen ve oyuncuları izleyicilerle söyleşilerde buluşuyor. İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak olan çevrimiçi söyleşilere bu hafta Maddenin Halleri’nin yönetmeni Deniz Tortum, yapımcılar Anna Maria Arslanoğlu ve Öykü Canlı ile filmin kurgusunu üstlenen Sercan Sezgin; Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island belgeselinin yönetmeni Serdar Kökçeoğlu ve yapımcısı Dilek Aydın; Kumbara’nın yönetmeni Ferit Karol, yapımcısı Nefes Polat ve oyuncuları Murat Kılıç ile Gülçin Kültür Şahin katılıyor.

Kumbara (Penny Bank)

Maddenin Halleri (Phases of Matter)

Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island

