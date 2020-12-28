Dr. Gizem Şimşek Kaya’nın Türk Gerilim Sineması Kronolojisi (1914 – 2019) ve Türk Korku Sineması Kronolojisi: 3. Cilt (2018 – 2019) adlı kitapları yayınlandı. Ayrıca baskıları tükenen ve gözden geçirilerek yeniden basılan Türk Korku Sineması Kronolojisi 1. Cilt (1914 – 2015) ve Türk Korku Sineması Kronolojisi 2. Cilt (2016 – 2017) adlı kitapları da yeniden satışa sunuldu. Türk korku sineması hakkındaki ilk doktora tezine imza atan Gizem Şimşek Kaya, yerli sinemanın öksüz filmlerine prestiji kazandırmak üzere gerilim sineması filmlerini derlediği Türk Gerilim Sineması Kronolojisi (1914 – 2019) adlı kitabıyla sinema kitapları arasında inşa ettiği yolu pekiştiriyor.
Gizem Şimşek Kaya’nın Türk Gerilim Sineması Kronolojisi (1914 – 2019) ve Türk Korku Sineması Kronolojisi: 3. Cilt (2018 – 2019) Adlı Kitapları Yayınlandı
Dr. Gizem Şimşek Kaya’nın Türk Gerilim Sineması Kronolojisi (1914 – 2019) ve Türk Korku Sineması Kronolojisi: 3. Cilt (2018 – 2019) adlı kitapları yayınlandı. Ayrıca baskıları tükenen ve gözden geçirilerek yeniden basılan Türk Korku Sineması Kronolojisi 1. Cilt (1914 – 2015) ve Türk Korku Sineması Kronolojisi 2. Cilt (2016 – 2017) adlı kitapları da yeniden satışa sunuldu. Türk korku sineması hakkındaki ilk doktora tezine imza atan Gizem Şimşek Kaya, yerli sinemanın öksüz filmlerine prestiji kazandırmak üzere gerilim sineması filmlerini derlediği Türk Gerilim Sineması Kronolojisi (1914 – 2019) adlı kitabıyla sinema kitapları arasında inşa ettiği yolu pekiştiriyor.