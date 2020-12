Fotofilm Uluslararası Kısa Film Festivali Ödül Kazananları Açıklandı

Fotofilm tarafından 16 – 22 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen Fotofilm Uluslararası Kısa Film Festivali’nin kazananları 22 Aralık’ta düzenlenen online ödül töreninde açıklandı. Gecenin sunuculuğunu Merve Başcumali ve Oğuz Şentürk üstlendi. Uluslararası düzenlenen yarışmaya 35 ülkeden 186 filmin geldiği belirtildi. En iyi kısa film için yarışan Kurmaca, Belgesel, Deneysel, Animasyon, LGBT, Komedi ve Drama kategorilerindeki finalist 72 film çevrimiçi ve ücretsiz gösterildi. 11 kişilik jürinin 10 günde seçtiği en iyi kısa filmler, ödül töreninde açıklandı. Seçkide en iyilerin en iyisi Blue Hour adlı kısa film oldu.

Ödüller

Fotofilm Film Fest 2020 En İyi Kısa Film: Blue Hour (Sam Ip Siu Chung)

Ulusal Yarışma

En İyi Kısa Film: Infinity Of The Universe (Evren Özgür)

En İyi Öğrenci Kısa Film: The Verge (Cem Ünsal)

En İyi Belgesel Kısa Film: Salı (Hüseyin Baki Karataş, Oğuzhan Aygün)

Uluslararası Yarışma

En İyi Süper Kısa Film: State Of Fear (Javier Lozano)

En İyi Kısa Film: Blue Hour (Sam Ip Siu Chung)

En İyi İlk Kısa Film: Under the Bridge (Nantia Mantesi)

En İyi Öğrenci Kısa Film: The I Have Nightmares About (Aglaja Filipovic)

En İyi ilk öğrenci Kısa Film: The Lost Stars (Alexandra Iglesias)

En İyi Belgesel Kısa Film: The Heartbeat Of Life (Giuseppe Malpasso)

En İyi İlk Belgesel Film: Alaska Long Hunters (Mark Rose)

En İyi Deneysel Kısa Film: Across The River (Thorkell August Ottarsson)

En İyi İlk Deneysel Kısa Film: lat.copiare (Claudia Ungersback)

En İyi Komedi Kısa Film: The Packages (Kevin Reeves)

En İyi Drama Kısa Film: Til the Orchid Blooms (Sophie Song)

En İyi ilk LGBT Kısa Film: 62-84, I Didn’t Copy That, HQ (Timuçin İpekusta)