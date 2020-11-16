Vadim Perelman’ın yönettiği ve Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay ile David Schütter’in oynadığı Umudun Dili (Persian Lessons), 04 Aralık 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Belçikalı Yahudi bir genç olan Gilles, Almanya’daki toplama kamplardan birine götürülmek üzere Nazi subayları tarafından yakalanır. Kurtulmak için Yahudi değil İranlı olduğunu söylemesiyle hayatta kalsa da, bu yalanı onu yaşamla ölüm arasında tutan tehlikeli bir oyuna dönüşür. Savaş bitince İran’a gitme hayalleri kuran Subay Koch, Gilles’in kendisine Farsça öğretmesi şartıyla hayatını bağışlar.