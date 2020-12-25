Yılın Belgeseli, Biz de Varız Diyor

Antalya Altın Portakal Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nde En İyi Belgesel seçilen, Engelsiz Filmler Festivali’nde En İyi Film ve Yönetmen ödüllerini kazanan Deniz Tortum filmi Maddenin Halleri, 2020’nin son gösterimini İstanbul Modern Sinema’nın Biz de Varız programında yapıyor. Sinemamızın önemli seçkilerinden birine dönüşen Biz de Varız kapsamında seyirciyle buluşacak film, 27 – 29 Aralık tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi izlenebilecek.

Basın Bülteni

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