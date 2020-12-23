7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nde Kanatlı Denizatı Ödülleri Sahiplerini Buldu, Filmlerin Gösterimleri Uzatıldı

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu’nca düzenlenen 7. Uşak Kısa Film Festivali’nde kazananlar belli oldu. www.usakfilmfest.com platformunda çevrimiçi gerçekleşen ve 44’ü ilk gösterim olmak üzere 131 filmi, 10 gün boyunca ücretsiz olarak Türkiye ve dünyadan on binlerce sinemasevere ulaştıran festival, üç yarışmada toplam 23 dalda Kanatlı Denizatı Ödülü takdim etti. Ödül törenine, festival yönetimi, jüri üyeleri ve ödül sahipleri katıldı.

Basın Bülteni

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Ödüller

Uluslararası Kısa Film Yarışması

En İyi Film: So We Live (Rand Abou Fakher)

En İyi Yönetmen: Sticker (Georgi M. Unkovski)

En İyi Senaryo: Da Yie (Anthony Nti)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Da Yie (Anthony Nti)

En İyi Sanat Yönetmeni: Dogwatch (Albin Wildner)

En İyi Kurgu: Da Yie (Anthony Nti)

En İyi Ses Tasarımı: Sticker (Georgi M. Unkovski)

En İyi Başrol Oyuncusu: Sticker (Georgi M. Unkovski)

En İyi Yardımcı Oyuncu: Da Yie (Anthony Nti)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film: Göremediğimiz Tüm Işıklar (Şeyhmus Altun)

En İyi Yönetmen: Göremediğimiz Tüm Işıklar (Şeyhmus Altun)

En İyi Senaryo: Münhasır (Yeşim Tonbaz)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Göremediğimiz Tüm Işıklar (Şeyhmus Altun)

En İyi Sanat Yönetmeni: Sarı Siyam Kanocular ve Ev Sahibi (Esme Madra)

En İyi Kurgu: Ablam (Burcu Aykar)

En İyi Ses Tasarımı: Boğulmanın Adabı (Sertaç Koyuncu)

En İyi Görsel Efekt: Boğulmanın Adabı (Sertaç Koyuncu)

En İyi Film Müziği: Anı (Elif Turan)

En İyi Makyaj: Paydos (Öykü Orhan)

En İyi Başrol Oyuncusu: Ablam (Burcu Aykar)

En İyi Yardımcı Oyuncu: Dur Bak Dinle Geç (Muhammed Günaydın)

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Belgesel: Çıtırtı (Burak Onat)

En İyi Kurmaca: Son Akşam Yemeği (Selinay Güneş)