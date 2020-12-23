Orhan Kural’ı Kaybettik

Gezi kitapları yazarı, Yüksek Mühendis, gezgin ve aktivist Orhan Kural, 23 Aralık 2020 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 1950 yılında doğan Kural, İTÜ Maden Fakültesi’nden 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl lisansüstü öğrenimine New York Columbia Üniversitesi’nde başladı. Konuşmacı ve yönetici olarak birçok panele katıldı. İngilizce hazırlanan Coal (Kömür) isimli esere 22 devlet başkanı önsöz yazdı. Bu özelliği ile Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi. Sır Çocukları ve Hicran Sokağı adlı sinema filmlerinde de oynayan Orhan Kural’ın cenazesi, 23 Aralık 2020 Çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.