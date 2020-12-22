Zozo Toledo’yu Kaybettik

Türkiye’nin bilinen en eski ve en renkli cemiyet fotoğrafçılarından, ilk paparazzi, Don Jose De Toledo En Salinas, bilinen adıyla Zozo Toledo, 22 Aralık 2020 Salı günü hayatını kaybetti. 1937 yılında İstanbul’da doğan Zozo Toledo, mesleğe 1961 yılında Hürriyet Gazetesi’nde çalışarak başladı. Günaydın Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde, ayrıca VIP Dergisi’nde Foto Muhabirliği görevlerini yaptı. İtalyanca, Fransızca, Yunanca ve İspanyolca biliyordu. Sürekli Basın Kartı taşıyan Zozo Toledo, Ferzan Özpetek’in yönetmenliğini yaptığı Hamam ve Harem Suare adlı sinema filmlerinde oynamıştı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.