Kırmızı Halı, 19 Aralık Cumartesi 17:15’te Yayında

Sinema dünyasının en büyük yıldızları, en güncel gelişmeler ve en renkli görüntüler, Kırmızı Halı Programı ile 24 TV ekranından evlerimize konuk oluyor. Programda bu hafta 33. Avrupa Film Ödülleri ve İngiltere’nin en prestijli bağımsız film ödülü 23. Britanya Bağımsız Film Ödülleri’nin adayları yer alıyor. 23. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ele alındığı programın Evde Sinema köşesinde bu hafta Sinema Eleştirmeni Alin Taşçıyan evde izlediği en iyi 5 filmi sıraladı. Ve Kırmızı Halı’da her hafta bir kült filmin anlatılacağı yeni köşede Bedir Acar, 1927 yapımı Metropolis’i değerlendiriyor. Kırmızı Halı, Cumartesi saat 17:15’te 24 TV’de.