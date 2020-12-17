Garth Jennings’nin yönettiği ve Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson ile Taron Egerton’un oynadığı Şarkını Söyle 2 (Sing 2), 24 Aralık 2021’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Buster ve ekibi, muhteşem Redshore şehrindeki Crystal Tower Tiyatrosu’nda yeni bir gösteri sergilemek amacındadır. Acımasız kurt Jimmy Crystal tarafından yönetilen ünlü Crystal Entertainment’ın ofisine gizlice girmek zorunda kalırlar. Bay Crystal’ın dikkatini çekmek için yeni gösterilerinde aslan rock yıldızı Clay Calloway’in yer alacağını vaat ederler. Buster, Clay’i bulmak ve sahneye dönmesi için ikna etmek üzere yola çıkar.