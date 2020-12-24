Şarkını Söyle 2 Filminden İlk Detaylar

Illumination’ın başarılı animasyon serisi büyük hayaller ve muhteşem hit şarkılarla birlikte geri dönüyor. Hevesli koala Buster Moon ve yıldızlarla dolu hayvan sanatçıları, dünyanın pırıltılı eğlence başkentinde bugüne kadarki en göz kamaştırıcı sahne şovlarını hazırlıyor. Tek bir sorun vardır: Önce efsanevi müzik ikonu Bono’nun canlandırdığı dünyanın en münzevi rock yıldızını kendilerine katılması için ikna etmeleri gerekmektedir. Buster ve ekibi, New Moon Tiyatrosu’nu yerel bir başarıya ulaştırmıştır ama Buster’ın gözleri daha büyük ödüldedir: Muhteşem Redshore şehrindeki Crystal Tower Tiyatrosu’nda yeni bir gösteri sergilemek.

Basın Bülteni

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