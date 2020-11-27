Metin Akdemir’in belgesel filmin başrollerinde Su İnce, Ece Z. Taşkın, Bulut Sezer ve Nihal Albayrak oynuyor. 80’lerden itibaren, sinemamızda kadın filmi olarak anılan bazı yapımlar ortaya konmuş ve bu tanımın altında yaygın bir şekilde kabul görmüştür. Hayalimdeki Sahneler, bu kadın filmlerinde queer imalarının neden arkadaşlık, dostluk veya kız kardeşlik olarak gösterildiğini veyahut neden queer ilişkilenmeler olarak gösteril(e)mediğini araştırıyor. Bu araştırmayı o dönemden üç film seçerek aralayan belgesel çıktığı yolculukta bir sonuca varmaktan ziyade, ima etmenin bir adım ötesine geçmenin imkânını hayaller kurarak bulmaya çalışıyor.