Hayalimdeki Sahneler’, Amsterdam, Belgrad ve Yunanistan’da

Yönetmen ve sanatçı Metin Akdemir’in yazıp yönettiği Hayalimdeki Sahneler adlı belgesel film uluslararası prömiyerini Amsterdam’da düzenlenen Kuir ve Göçmen Filmleri Festivali’nde yapıyor. Film bu hafta sonu ayrıca, Belgrad’da Merlinka Festivali’inde ERA Ödülü için yarışırken, Yunanistan’da da Aphrodite Kuir – Feminist Film Festivali’nde gösterilecek. Yapımını [alt] Platform’un üstlendiği film, Yavuz Özkan’ın yönettiği İki Kadın ve Atıf Yılmaz’ın Dul Bir Kadın ile Kadının Adı Yok filmlerinden yola çıkarak, Türkiye sinemasında görmezden gelinmiş kuir arzu temsillerinin peşine düşüyor.

Basın Bülteni

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