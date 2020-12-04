14. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Başlıyor

İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, mimarlık ve kent odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri sinemasever seyircilerle buluşturmayı amaçlıyor. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek festivalde, yarışma için başvuru yapılan filmlerden 6’sı animasyon, 45’i belgesel olmak üzere, toplam 51 film gösterime alındı. Yarışma filmlerinin gösterimleri 07 Aralık 2020 Pazartesi günü başlıyor, gösterimler 11 Aralık 2020 Cuma akşamı sona erecek, 12 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacak ödül töreni ile de festival kapanacak.

Basın Bülteni

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