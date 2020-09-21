14. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, bu yıl 07 – 12 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından bu yana mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor. 2007 yılından başlayarak düzenlediği film festivaline başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin etkin olarak katılımının sağlanması hedefleniyor. Festival, dünyada yaşanan Covid 19 salgını dolayısıyla bu yıl, Dünya Mimarlık Günü etkinlik programından bağımsız olarak sanal ortamda yapılmak üzere programlandı.