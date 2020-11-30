Ayhan Şen’i Kaybettik

Birçok televizyon dizisi ve sinema filminde görüntü yönetmeniliği, yönetmenlik, yapımcılık, oyunculuk yapan ve kamera ekiplerinde görev alan Ayhan Şen, 30 Kasım 2020 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Ayhan Şen’in çalıştığı sinema filmleri arasında Döngel Kârhanesi, Papatya ile Karabiber, Akdeniz Güneşi, 1 Kezban 1 Mahmut: Adana Yollarında adlı filmler; post prodüksiyon aşamasında kopya baskısı yaptığı filmler arasında ise Aşkın Kesişme Noktası, Piano Piano Bacaksız, Gizli Yüz, Hasan Boğuldu, Devlerin Ölümü, Sayın Başkan, Kız Kulesi Aşıkları filmleri var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.