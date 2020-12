39. İstanbul Film Festivali, Eşit Bir Hayat: Aralık Seçkisi ile 2020’ye Veda Ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 04 – 24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yüksek Katkıda Bulunan Tema Sponsoru Zorlu Holding desteğiyle gerçekleşen 39. İstanbul Film Festivali Eşit Bir Hayat Seçkisi’nde 21 yeni film gösteriliyor. 10 filmin yarışacağı, Tema Sponsoru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklediği Sinemada İnsan Hakları Yarışması da seçki kapsamında yer alıyor.

Ağabey (Moothon – The Elder One)

Ağlayan Kadın (La llorona)

Antigone

Çalışan Kadınlar (Filles de Joie – Working Girls)

Çöl Sokağı No: 143 (143 Rue du Désert – 143 Sahara Street)

Görünmezler (Kaghaz Pareh Ha – The Unseen)

Hurma Zamanı (Xurmalar Yetişen Vaxt – When the Persimmons Grew)

Indianara

Kimliği Belli Oldu (Sin Señas Particulares – Identifying Features)

Korkuyorum Torero (Tengo Miedo Torero – My Tender Matador)

Kuzu (L’Agnello – The Lamb)

Made in Bangladesh

Margaret Atwood: Sözcüklerin Gücü (Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word Is Power)

Moffie (Oliver Hermanus)

Neden mi Zıplıyorum? (The Reason I Jump)

Omar ve Biz (Omar and Us)

Onca Ruh (Tantas Almas – Valley of Souls)

Peri (Pari)

Rus Devriminin Kızları (Women’s Day – Daughters of the Russian Revolution)

Unutulan (Zabuti – The Forgotten)

Vitalina Varela