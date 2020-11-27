Evli Çifti Canlandıracaklar, Sinema Filminde Buluştular

Tuba Ünsal ve Cemal Hünal, çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan Sadece Bir Gece adlı sinema filminde başrolleri paylaşacak. İkili, senarist ve yönetmenliğini Sinan Biçici’nin üstlendiği filmde evli bir çifti canlandıracak. Film, eşi Tamer tarafından aldatılan Begüm’ün evliliğe devam etmek için kocasına sunduğu şartın ardından gelişen olayları ve her iki tarafın yaşadığı duygusal travmaları konu alıyor. Statü Film imzalı film, beyaz yakalı, modern ve şehirli bir çiftin evlilikleri üzerinden; günümüz insanının aşka, sadakate ve güvene olan bakış açısını gözler önüne seriyor. Empatinin ve birbirimizi anlamanın önemine vurgu yapan film, 2021 yılında sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.