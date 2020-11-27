Gezici Festival, Salgın Nedeniyle Yolculuğuna Ara Veriyor: Zorunlu Bir Mola

Ankara Sinema Derneği tarafından 25 yıldır genellikle yıl sonunda düzenlenen Gezici Festival’in, salgın nedeniyle 2020 yılında yapılmayacağı açıklandı. Açıklama şöyle: “Covid-19 salgını nedeniyle bütün dünya zor bir dönemden geçiyor. Yaşamımızın pek çok alanı bu tehditten etkileniyor. Salgın, filmleri hep birlikte coşkuyla sinema salonunda izlememizi engelliyor. Bizleri, sanal, tekil ve daha sınırlı bir izleme deneyimine mahkûm ediyor. Gezici Festival olarak, 25 yıldır uzun mesafeler kat ederek, Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı …”

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