İzmir Kısa Film Festivali Sona Erdi, Festival Coşkusu Çevirimiçi Yaşandı

Bu yıl 21. kez düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali sona erdi. Festivalde özel seçkilerle beraber 253 kısa filmi ücretsiz olarak seyirciyle buluştururken; festival içerisinde yer alan atölye çalışmaları, söyleşiler ve etkinlikler de büyük ilgi gördü. İnternet üzerinden gerçekleştirilen festivalin tüm etkinliklerini sosyal medyadan binlerce sinemasever takip etti. Başta Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere İzmir Vakfı, Kültür İçin Alan, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali, 09 – 15 Kasım tarihleri arasında festival internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşti.

Basın Bülteni

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Ödüller

Ulusal Kurmaca Birincisi: Yara (Onur Güler)

Ulusal Kurmaca İkincisi: Göremediğimiz Tüm Işıklar (Şeyhmus Altun)

Ulusal Kurmaca Üçüncüsü: Büyük İstanbul Depresyonu (Zeynep Dilan Süren)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Engin Erden (Ahtapot) / Irmak Karasu (Mamaville)

En İyi Kurgu: Şeyhmus Altun (Göremediğimiz Tüm Işıklar)

En İyi Oyuncu: Tülin Özen (Yara)

En İyi Ulusal Animasyon: Lal (Gökalp Gönen)

En İyi Ulusal Deneysel: Ankebut (Ceylan Özgün Özçelik)

Gençlik Ödülü: Büyük İstanbul Depresyonu (Zeynep Dilan Süren)

En İyi Ulusal Belgesel: Kelebek Adam (Enis Manaz)

Uluslararası Kurmaca Birincisi: I Am Afraid To Forget Your Face (Sameh Alaa)

Uluslararası Kurmaca İkincisi: Sticker (Georgi M. Unkovski)

Uluslararası Kurmaca Üçüncüsü: Vlora (Erblin Nushi)

Uluslararası Jüri Özel: Nina (Hristo Simeonov)