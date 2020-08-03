21. İzmir Kısa Film Festivali

İzmir’de aralıksız olarak devam eden en uzun soluklu sinema festivali olan İzmir Kısa Film Festivali hazırlıklarını tüm hızı ile sürdürüyor. Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Konak Belediyesi ve Migros’un katkıları ile gerçekleşen festival 02 – 08 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Altın Kedi ödülleri için son başvuru tarihi 08 Ağustos 2020. Son başvuru tarihine sayılı günler kala festivale şimdiye kadar 102 ülkeden 2980 film başvuruda bulundu. Bu yıl ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisine önlem amaçlı, festivalin çevrimiçi de gerçekleşmesi olasılığına yönelik teknik altyapı çalışmaları da tamamlandı.

20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nden

