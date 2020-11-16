İki Gözüm Ahmet’i İlk Üç Günde Kısıtlı Salon Sayısı ile 17.960 Kişi İzledi

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’de vizyona giren İki Gözüm Ahmet filmi Covit-19 salgınına rağmen sinema salonlarını doldurdu. İlk üç günde 244 sinema salonunda 17 bin 960 kişi tarafından izlenen film Mart ayından beri devam eden salgın sürecinde gösterim yapan filmler içinde, salon sayısına göre ilk üç gün rakamlarında Türkiye’de en çok izlenen sinema filmi oldu. Filmin yapımcılarından Ömer Demiral yaptığı açıklamada İki Gözüm Ahmet’in Covit-19 salgınına rağmen beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti. Avrupa’da ilk kez vizyona giren film tüm Avrupa’da 126 sinema salonunda gösterime girerek 40 bin kişi tarafından izlenmişti.

Basın Bülteni

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