İstanbul Film Festivali, Çevrimiçi Film Gösterimlerine Kasım Seçkisi ile Devam Ediyor

İstanbul Film Festivali gördüğü yoğun ilgi üzerine çevrimiçi film gösterimlerine Kasım ayında da devam ediyor. Türkiye’de ilk kez gösterilecek 10 filmlik Kasım seçkisi dünya prömiyerlerini San Sebastian, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış filmlerden oluşuyor ve filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Gösterimler Türkçe altyazılı olarak yapılacak.

Altın Sesler (Kolot Reka – Golden Voices)



Aşk Dersleri (Lessons of Love)



Balina Avcısı (Kitoboy – Whaler Boy)



Charles’ın Bakışı (Le Regard de Charles – Aznavour by Charles)



Denize Açılan Pencere (Una Ventana al Mar – Window to the Sea)



Geçmişin İzleri (Apostratos – Nefunct)



Kas (Muscle)



Korkunç Ivana (Ivana cea Groaznica – Ivana the Terrible)



Nerede O Eski Mafyalar (La Mafia Non a Piu Quella di Una Volta –

The Mafia Is No Longer What It Used to Be)



Yaşlı Adam (Vanamehe Film – Old Man Cartoon Movie)