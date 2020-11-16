Miguel Angel Ferrer’in yönettiği ve Amy Johnston, Cortney Palm, Rey Goyos ile Dolph Lundgren’in oynadığı Kadınlar Kulübü (Female Fight Squad – Female Fight Club), 27 Kasım 2020’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eskiden başarılı bir dövüşçü olan, ancak sonrasında dövüş dünyasından olan uzaklaşmış Rebecca’nın kız kardeşi yüklü bir borcun altına girmiştir. Babası Holt hapiste olduğundan kız kardeşine yardım edecek ondan başka kimse yoktur. Kardeşi Kate’in bir sadistin kurbanı olmasını engellemek için istemese de yeraltı dövüş dünyasının kirli ortamlarına yeniden dönmek ve adım atmak mecburiyetinde kalır.