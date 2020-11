Marcus H. Rosenmüller’in yönettiği ve Luis Vorbach, Jona Gaensslen, Margarita Broich ile Marie Leuenberger’in oynadığı Çifte Bela: Sihirli Ayna (Double Trouble and The Magical Mirror), 06 Kasım 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Limonata Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hangimizin hayali değildir ki bizden bir tane daha olsun ve her istediğimizi yapsın, her işimizi halletsin. İşte okulda derslerinde pek de başarılı olmayan Frido’nun bu hayali, bir gün girdiği terk edilmiş lunaparkta keşfettiği sihirli bir aynayla gerçek olur. Frido’nun aynadan çıkan ikizi yapmak isteyip de yapamadığı her şeyi gerçekleştirecektir.